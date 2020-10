La chaine Mangas diffusera les aventures de Lupin III

Ce chapitre retrace les mésaventures de Lupin III et de ses amis lorsqu'ils se lancent dans un vol toujours plus risqué que le précédent. Arsène Lupin III, petit fils du célèbre voleur, Arsène Lupin, est considéré comme le plus grand voleur de tous les temps en réussissant à dérober des objets d'une valeur inestimable tout en prévenant leur propriétaire avant chaque vol. Son bras droit et plus proche allié est Daisuke Jigen, un tireur d'élite qui peut tirer avec précision une cible en 0,3 seconde.



Bien que Lupin et Jigen travaillent souvent en duo, ils sont également rejoints par Goemon Ishikawa XIII, un maître épéiste dont l'épée peut couper n'importe quoi, ou la séduisante Mine Fujiko, une femme manipulatrice dont Lupin est éperdument amoureux...