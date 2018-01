La Cité de la BD d'Angoulême présente un bilan positif

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d'Angoulême évoque un bilan « très positif » pour l'année 2017, avec une hausse de fréquentation de 10 % pour ses deux sites cumulés. 192.000 visiteurs ont ainsi franchi les portes de la Cité l'année dernière, contre 174.640 l'année dernière. Partenariats, participation des auteurs et action internationale sont à l'origine de ce succès, selon la Cité.

La Cité de la BD (jean-louis Zimmermann, CC BY 2.0)

La Cité annonce 192.000 visiteurs en 2017 contre 174.640 en 2016, soit 18.640 visiteurs de plus : le musée de la bande dessinée et ses expositions enregistrent une fréquentation en hausse de 25 %, avec 70.496 visiteurs contre 56.434 en 2016, dont 52.635 visiteurs pour l’exposition « Eisner génie de la bande dessinée américaine ». La bibliothèque de la Cité, elle, annonce 19.974 entrées contre 15.242 en 2016, soit 30 % de hausse.La Cité explique cette hausse par un programme structuré et innovant d’éducation artistique et culturelle avec plusieurs rectorats, dont ceux de Bordeaux, Lille ou Limoges, mais aussi un travail avec la Maison Départementale des Solidarités, les centres socio-culturels, les fédérations d’éducation populaire, les établissements scolaires, des administrations et plus largement la poursuite du Contrat Territoire Lecture avec le Service Départemental de la Lecture.Outre le travail avec le FIBD, la Cité a noué des partenariats avec la Cinémathèque française, la Villa Médicis, le Collège de France ou encore DDessin, le salon des jeunes talents du dessin contemporain de Paris, qui ont participé à son rayonnement.La Cité BD a lancé en 2017 la préfiguration de la New Factory, située dans le Vaisseau Moebius, destinée à favoriser les passerelles entre création, formation, innovation et développement économique, dans un lien permanent avec les publics du territoire et les acteurs de la filière image. Elle est en construction avec le Pôle Image et les étudiants. La participation des auteurs à la vie de l'établissement a été renforcée avec des live painting, cartes blanches et autres rencontres.Les 2e Rencontres Nationales de la Bande Dessinée ont fait partie des rendez-vous importants de 2017, tandis que l'action internationale a été particulièrement chargée, avec la Foire de Francfort, l'exposition « Nouvelle Génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui » soutenue par des résidences d'auteurs, et enfin la signature de cinq accords de coopération en 2017 : quatre nouveaux (Argentine, Colombie, Liban, Maroc) et un renouvellement (Taïwan).