La culture de la publicité vintage, appliquée à One Piece

« Je ne peux pas vous dire grand-chose de ce qui m’a poussé à créer ces posters, sinon One Piece lui-même », assure Vinu à Crunchyroll . « J’aime tout particulièrement la construction du monde et la diversité des personnages. Alors j’ai imaginé d’explorer chacun de leurs intérêts et goûts uniques à travers ces maquettes de publicités old school. »Montage numérique et inspiration venue de multiples sources, ces réalisations fleurent bon les couleurs et les ambiances d’avant. « J’ai toujours aimé cette esthétique et comme l’on n’en produit plus, j’aime en reproduire le style durant mon temps libre. »Nota bene : toutes sont inspirées de véritables et authentiques réclames pour lesdits produits…