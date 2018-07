La Dernière Tentation : Neil Gaiman et Alice Cooper réunis par une BD

Parmi les papys du hard rock, je demande Alice Cooper : plus que sulfureux dans les années 1970, il a habitué son public à une forme d'exagération visuelle, aussi bien dans ses concerts que pour ses pochettes d'album. Pour son 20e album, The Last Temptation, en 1994, Cooper avait fait appel à l'écrivain Neil Gaiman pour écrire une bande dessinée qui accompagnerait et prolongerait l'histoire racontée dans les chansons...

Les chansons de The Last Temptation racontaient l'histoire de Steven — qui serait un jeune garçon âgé de 7 ans, d'après la propre description de Cooper — qui fait la connaissance d'un étrange Monsieur Loyal, lequel s'empresse de lui faire voir différents spectacles à visée morale afin de l'inciter à rejoindre sa troupe ambulante. Évidemment, vu l'univers d'Alice Cooper, les spectacles ne sont pas vraiment tout public... Et c'est bien sûr le chanteur qui incarne lui-même le directeur de la troupe.

« Alors que les sessions d'enregistrement débutaient pour le rockeur, Gaiman proposa à Marvel de créer des comics basés sur l'histoire qu'il avait écrite. C'est Michael Zulli, son dessinateur sur Sandman, qui sera choisi pour la mettre en image », expliquent les éditions Wetta, qui proposent une réédition de la bande dessinée.



The Last Temptation fut d'abord publié par Marvel, puis par Dark Horse en version reliée, aux États-Unis.



On retrouvera dans cette nouvelle édition l'intégralité des comics The Last Temptation dans une version entièrement recolorisée, l'introduction complète de Neil Gaiman, une postface de Michael Zulli incluant une nouvelle illustration, l'intégralité du script en anglais, des reproductions de planches encrées, la correspondance entre Neil Gaiman et Alice Cooper, la lettre de présentation du projet à Marvel et une galerie d'illustrations de Dave McKean, l'artiste du fameux Batman : Arkham Asylum.

Le clip de « Lost in America », chanson extraite de l'album The Last Temptation, laisse voir quelques pages et illustrations tirées de la bande dessinée.