La Dragon Ball Z Golden Box bientôt disponible

À l’heure où la Japan Expo célèbre le Space Opera, une autre série culte prépare son trentième anniversaire. Dragon Ball Z, saga fondatrice aussi bien dans sa version animée que papier fut diffusé pour la première fois au Japon en 1989. En prévision de cet anniversaire, Kazé propose de redécouvrir deux films cultes de l'univers dans un coffret exceptionnel.









Après avoir été repoussé plusieurs fois, c’est finalement ce 20 juin que les fans de Dragon Ball Z pourront se faire plaisir avec une version collector et limitée des deux derniers films de la saga des studios Toei. Dans la Golden Box on retrouvera ainsi La Résurrection de ‘F’ (2015) ainsi que Battle of Gods (2013) le tout dans un boîtier métallique.



Dans Battle of gods, Beerus, dieu de la destruction met une nouvelle fois en péril la paix qui règne sur Terre depuis la disparition de Boo. Beerus part à la recherche de Son Goku pour le défier, voyant en lui le Super Saïen divin. La Résurection de 'F' a lieu suite au combat de Son Goku et Vegeta contre Beerus. Cette fois-ci, c'est Freezer qui en a après Son Goku et l'ensemble de Saïyens.



Les heureux propriétaires de ce coffret anniversaire pourront aussi découvrir deux OAV inédites. La première est l’adaptation du manga dérivée de l’univers Dragon Ball par Ooishi Naho : L’épisode de Bardock. La seconde est tirée du jeu Le Plan d’éradication des Super Saïyens. Les deux bénéficieront pour la première fois d’une version française.