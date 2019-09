La faiseuse de livres, histoire d'une enfant qui rêvait d'être bibliothécaire

La traduction du manga sortira sous le titre La faiseuse de livres, ce 18 octobre, chez Ototo (EAN 9782377172542). Au Japon, on compte 10 tomes.

Cet anime est inspiré de la série de mangas écrits par Miya Kazuki et illustrés par Yō Shiina. C’est toute l’histoire d’une jeune fille, véritable rat de bibliothèque, Motosu Urano. Elle meurt dans un accident subi juste après avoir appris qu’elle allait enfin concrétiser son rêve : travailler dans une bibliothèque.En reprenant conscience, Motosu est devenue Myne, la fille d’un pauvre soldat : elle se trouve dans la ville d’Ehrenfest, à l’intérieur d’un univers parallèle, où la magie domine et les nobles qui la pratiquent sont les maîtres. Pour Myne, seuls les livres comptent, et tant qu’elle peut être à leur contact, rien d’autre n’importe.Sauf que dans ce monde au taux d’alphabétisation très bas, imprimer des livres est un luxe : ils sont donc rares, appartiennent aux hautes classes de la société… et demeurent totalement hors de portée pour la fille d’un soldat. Ce qui n’empêche pas Myne de prendre une grande et simple décision : fabriquer ses propres livres.Sans ressource ni argent, elle s’appuie sur ses quelques connaissances, issues d’une vie antérieure. Et l’aventure peut commencer… L’anime et la série de livres sont décrits comme très réalistes sur les processus d’élaboration de livres. La bande-annonce est d’ailleurs assez émouvante.