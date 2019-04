La Fille de Vercingétorix, nouvel album d'Astérix en octobre 2019

C’est le 4ème album que co-écrivent ensemble de Didier Conrad et Jean-Yves Ferri. Leur volonté ? Ne pas imiter mais apporter leur touche. Le plus amusant ? Créer sans cesse de nouveaux personnages. pic.twitter.com/GRd5PbftjW — Astérix (@asterixofficiel) April 10, 2019



Le 4e album cosigné par Didier Conrad et Jean-Yves Ferri s'intitulera donc La Fille de Vercingétorix, a-t-on appris au cours d'une conférence de presse organisé par les éditions Albert René, propriété du groupe Hachette et donc de Lagardère. Pour la multinationale du divertissement, Astérix est un enjeu de taille : une année sans album est une année maigre pour les revenus éditoriaux La grande machine repart donc de plus belle, et encore plus en 2019, 60e anniversaire d'Astérix et de son univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.« Dans Le Papyrus, on abordait internet, dans La Transitalique, il était question de sponsor, dans La Fille de Vercingétorix, l’adolescence sera traitée comme elle est vécue aujourd’hui », ont expliqué les auteurs de ce nouvel album au cours de la conférence de presse.Le 38e album d'Astérix sera mis en vente à partir du 24 octobre 2019, avec beaucoup d'attente autour de la période de fin d'année, évidemment.Plusieurs événements patrimoniaux viendront marquer 2019 et les 60 ans d'Astérix, notamment des lectures à voix haute à la Comédie-Française et à la Maison de la Radio.Même Idéfix sera à la fête, avec une série animée inédite prévue pour 2020 !