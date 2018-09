La Galerie des auteurs : planches et originaux de BD à foison

Bien connue des collectionneurs du 9e Art pour ses multiples objets para-BD et autres éditions spéciales, la boutique en ligne Collector BD élargit aujourd’hui son activité en proposant aux connaisseurs d’accéder à la matière même de la Bande Dessinée : planches et illustrations originales.









Une large variété de styles est d’ores et déjà disponible, permettant aux amateurs d’obtenir ces pièces uniques à des prix raisonnables – désintermédiation oblige !



Depuis que le marché de l’Art a réalisé que ce dernier se niche aussi dans les pages des Bandes Dessinées, la vente de planches originales est en pleine expansion. Quoi de plus plaisant, en effet, que de s’offrir un fragment d’une œuvre aimée ?



D’autant que le 9e Art peut se targuer d’une variété de styles graphiques à nul autre pareil. Dessin réaliste ou jeté, crayonnés fugaces ou pages noircies d’encre, il y en a pour tous les goûts ! Il était donc tout naturel que le site CollectorBD.com étende son activité et propose désormais à ses acheteurs d’acquérir des planches et illustrations originales.



Forte de son expertise dans la vente et l’envoi sécurisé d’objets rares, la plus grande boutique para-BD franco-belge du web vous propose désormais une galerie ouverte 24 heures sur 24, partout dans le monde !



Dans cette galerie, on trouve pour le moment les œuvres d’une dizaine d’auteurs, classées par genre ou par artiste. Que vous soyez plutôt polar ou roman graphique, plutôt lecteur de Louca ou de Sisco, amateur de Gaëlle Hersent ou de Grégory Mardon, La Galerie des Auteurs recèle forcément la planche qui embellira votre mur de manière unique.



Les auteurs, qui sont déjà nombreux à vendre leurs originaux en privé, disposent désormais d’un espace commun et bien identifié pour les proposer à la vente, au prix qu’ils ont souhaité. Et ces derniers sont souvent plus accessibles qu’on ne l’imagine, permettant à tous de se faire plaisir ! Nul doute que La Galerie des Auteurs deviendra rapidement un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs, frénétiques ou occasionnels !



Depuis 2014, CollectorBD.com rassemble de grands noms de la figurine, sculpture et autres plaques émaillées et éditions spéciales dédiées aux plus célèbres héros de bande dessinée.



​​​​​​​Tintin, Astérix, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe et bien d’autres. Les collectionneurs peuvent ainsi retrouver un très vaste choix de produits « para-BD » collectors sur une plate-forme unique, qui dessine aujourd’hui une nouvelle page de son histoire avec La Galerie des Auteurs.