La guerre économique entre les USA et la Chine en quelques cases

Trump-ette de la renommée...

L'amitié américaine se mérite, avec manifestement un surcoût colossal...





photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Trump qui souffle le chaud, le froid, le tiède, voire qui arrête de souffler… les négociations doivent être épuisantes. Alors qu’il avait parlé d’un accord partiel avec Beijing, le président américain est revenu sur son idée. Il n’aurait d’ailleurs pas besoin de conclure un accord commercial avec la Chine avant l’élection de 2020 outre-Atlantique.« La Chine est très atteinte. Nous, non. Nous ne sommes pas affectés », a affirmé le locataire de Washington lors d’une conférence de presse. Les relations avec Xi Jinping, son homologue chinois, sont tendues, toujours, mais le POTUS veut avant tout « un accord total ».Or, comme toujours, les marchés s’inquiètent et paniquent quand des guerres commerciales se profilent — bien que les négociations soient amenées à reprendre le mois prochain.On se souviendra que les taxes douanières imposées par les USA aux produits chinois avaient presque fait chanceler l’industrie du livre — et spécifiquement les éditeurs d’ouvrages jeunesse et religieux , deux segments particulièrement dynamiques.La semaine passée, le soja et le porc américain sont passés dans la liste des produits agricoles frappés d’une taxe en cas d’import en Chine, en réponse aux actions de Trump.Comment comprendre ? Eh bien… depuis maintenant 1999, Stephen Desberg et Bernard Vrancken publient une bande dessinée particulièrement intéressante pour qui recherche un éclairage sur les approches économiques. I.R.S, ce sont les histoires de Larry Max, agent de l’agence gouvernementale en charge de la collecte des impôts sur le revenu et les taxes diverses.Évidemment, l’une de ses grandes spécialités est l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Mais dans le dernier volume, Les Démons boursiers (sorti le 7 juin), une série de cases, donne matière à une étonnante réflexion. Les auteurs y expliquent le plus simplement du monde ce que peut être une guerre économique…Le POTUS Trump a déclaré récemment que les droits de douane pourraient atteindre 50 voire 100 % — une intensification de l’affrontement, et manifestement, une perspective qui n’effraie pas la Maison Blanche. En tout cas, pas Donald…