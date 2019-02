La mini-série Stranger Things en BD révèle un nouveau personnage

< >

Netflix et l'éditeur américain Dark Horse ont entamé un partenariat en juin 2018 avec la publication d'une mini-série de quatre bandes dessinées reprenant l'histoire de Will Byers , parallèlement aux événements qui se déroulent dans la saison 1 de la série.À présent, c'est une seconde série que les partenaires annoncent, intitulée Stranger Things : Six et de nouveau conçue en quatre épisodes. La série racontera l'histoire d'une autre enfant victime d'expériences, comme Onze dans la série, nommée Six. Le comics se déroule ainsi en parallèle de la saison 2 de la série, qui présente une autre victime des expériences.Les bandes dessinées, comme les premières, sont signées par Jody Houser, avec Edgar Salazar aux dessins, cette fois, Keith Champagne pour l'encrage, Triona Farrell aux couleurs et Nate Piekos aux lettrages. Aleksi Bricolt, Kyle Lambert et David Mack ont signé trois couvertures.Cette nouvelle mini-série sera disponible en mai prochain, aux États-Unis.Si Netflix travaille avec Dark Horse sur cette série, il est probable que la plateforme fasse bientôt cavalier seul pour offrir des prolongements dessinés à ses séries. Le service de streaming entend en effet développer les expériences transmédia, et a publié sa première BD, The Magic Order, en juin 2018 Outre la bande dessinée, Stranger Things, une des séries les plus couronnées de succès de Netflix, se prolonge aussi en romans ...