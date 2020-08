La minute déco : des comics du bureau aux chaussures, y compris sur les murs

crédit photo : bar à Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Nul besoin d’être un grand bricoleur, mais plutôt que de ruiner le pan entier d’un mur, autant commencer modestement. Par exemple, avec un rangement pour classeurs, feuilles volantes ou tout autre type de document à classer (plus tard, l’important c’est surtout de le ranger dans un coin).Voici donc, en une dizaine de minutes, un tutoriel pour réaliser son petit fourre-tout personnel, aux couleurs de vieilles bandes dessinées. Et cela marche tout aussi bien avec des publications plus récentes.Parce que l’on peut être féminine et apprécier les super héros, voici comment réarranger une paire de chaussures – et vu la hauteur de talon, il faut être un peu maso. En moins de huit minutes, on vous apprend à transformer ces anciennes groles, pour leur donner une nouvelle existence. Chiche ?Tout cela est bien joli, certes. Sauf que sur cette lancée, vous voici lorgnant sur un bureau assez traditionnel… mettons noir. Un peu tristounet ? Effectivement, alors pourquoi ne pas mettre de la couleur et rendre l’ensemble un brin plus convivial — à l’image d’une passion pour les fresques épiques de Marvel ou DC Comics ?D’ailleurs, on trouvera ci-après la même approche Do It Yourself, pour tuner sa chaise de bureau. Histoire de maintenir une cohérence globale dans le mobilier.Bon, et maintenant que vous vous êtes fait la main sur de petites surfaces, peut-être aurez-vous de grandes aspirations. Et pourquoi pas, en fin de compte, un mur tout entier ? Avec une demi-tonne de scotch et beaucoup de patience, ce fan de manga nous démontre comment sa chambre est devenue une pièce de lecture jusque sur les murs.Piochées sur Bookriot , ces idées de décoration post-modernes, tendance neocomics occasionneront quelques heures de travaux manuels. Idéal pour finir les vacances, non ?