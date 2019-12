La mythologie nordique de Neil Gaiman adaptée en bande dessinée

L’univers de Neil Gaiman est nourri par les légendes nordiques. Il revient à ses sources et nous raconte enfin la grande saga des dieux scandinaves qui l’ont inspiré pour son chef-d’œuvre American Gods. De la genèse des neuf mondes au crépuscule des dieux et l’ère des hommes, ils reprennent vie : Odin, le plus puissant des dieux, sage, courageux et rusé ; Thor, son fils, incroyablement fort mais tumultueux ; Loki fils d’un géant et frère d’Odin, escroc et manipulateur inégalable… Fières, impulsives et passionnées, ces divinités mythiques nous livrent enfin ici leur passionnante — et très humaine — histoire.

Dès sa parution, Norse Mythology a connu un succès auprès de la critique, au point de faire l’objet l’année suivante d’une adaptation radiophonique pour la BBC. En 2020, ce sera donc sous forme de bande dessinée que le livre de Neil Gaiman sera décliné.Résumé de l’éditeur pour La Myhtologie Viking :Avec cette nouvelle adaptation, Neil Gaiman prolonge ainsi sa collaboration avec Dark Horse. Celle-ci avait commencé en 2016 autour de sa nouvelle How to Talk to Girls at Parties (Comment parler aux filles pendant les fêtes), publiée à l'origine en 2007.En août dernier la maison d'édition faisait paraître la version en bande dessinée de la nouvelle Snow, Glass, Apples, publiée en 1994, et poursuit actuellement celle de American Gods (2001), sous forme de série.« Je suis tombé amoureux des dieux nordiques en lisant leur histoire dans les bandes dessinées quand j'étais plus jeune, il est donc normal qu’ils reviennent à ce support », a déclaré Neil Gaiman dans un communiqué. Et d’ajouter : « J’ai hâte de voir P. Craig Russell et ses collaborateurs raconter ces vieilles histoires pour la nouvelle génération. »Cette future publication sera adaptée en une série de 18 albums par les soins de Neil Gaiman lui-même et de P. Craig Russell. En plus de ce dernier, les illustrations seront réalisées par un collectif d’artistes, dont Jerry Ordway et Mike Mignola, avec, à la couleur, Dave Stewart et Lovern Kindzierski. Galen Showman concevra quant à lui la typographie.L’artiste David Mack, connu pour avoir réalisé la couverture de Fight Club 3, proposera également des variantes de couvertures pour la série. La sortie du premier album est prévue pour le 27 mai 2020.En attendant, voici une petite vidéo réalisée par Wayne Alan Harold Productions, où P. Craig Russell nous plonge dans les coulisses de cette nouvelle adaptation.Via Dark Horse