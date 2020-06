La Peste : le célèbre roman d’Albert Camus adapté en manga

Comme tout classique de la littérature française, La Peste d’Albert Camus a fait l’objet d’adaptations. D’abord porté sur grand écran en 1992 par le réalisateur argentin Luis Puenzo, le roman a également été joué sur les planches, dans une mise en scène de Francis Huster. Une nouvelle version du titre viendra compléter la liste : en manga, cette fois.



Après L’amant de Marguerite Duras , c’est au tour d’un autre texte mythique de la littérature française d’être adapté en manga. Comic Bunch, magazine de prépublication de mangas de la maison d’édition japonaise Shinchōsha, a en effet annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle série, basée sur La Peste d’Albert Camus.Le projet est porté par Ryota Kurado, un mangaka originaire de la préfecture de Shiga. Il est notamment connu pour Freude, une série qui met en scène la rencontre des grands noms de la musique classique : Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Bach entre autres.À la traduction, on retrouve Mineo Miyazaki. Il a contribué à introduire de nombreux textes français au Japon, notamment ceux d’Honoré de Balzac, de George Sand et d’Albert Camus.D’après les premières informations, la série sera publiée à un rythme hebdomadaire. Le premier épisode ainsi que le prologue sont d’ores et déjà disponible sur le webzine Comic Bunch.