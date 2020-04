La revue dessinée : Amazon, un reportage BD inédit, gratuit sur les réseaux

crédit La revue dessinée

Sujet pour le moins sensible que connaît parfaitement bien Jean-Baptiste Malet, journaliste au Monde diplomatique, auteur de En Amazonie publié en 2013 chez Fayard et toujours disponible dans la collection Pluriel.Benjamin Adam, auteur de Soon avec Thomas Cadène, paru en 2019 chez Dargaud, est aussi un collaborateur régulier de La revue dessinée.Ce projet totalement nouveau pour les équipes de La revue dessinée est aussi une gageure pour ses auteurs. Ils réalisent dans des temps records depuis le lancement de l’idée, ce 20 mars, un reportage complet et très clair sur la problématique Amazon, resserrée depuis le début du confinement en France, et qui vient d’aboutir à l’arrêt du 16 avril, mais qui risque malheureusement de ne pas s’arrêter là.