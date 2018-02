La saga de Grimr : révolte de l'Islande, sous la domination du Danemark

Lors du festival d’Angoulême, Jérémie Moreau a reçu le Fauve d'or 2018 pour La saga de Grimr, meilleur album du FIBD. En partenariat avec les éditions Delcourt, nous proposons de redécouvrir cette fresque. La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un décor grandiose. Le héros y est confronté à chacun des piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalogie, le culte de la loi et la superstition.









Au XVIlle siècle, l’Islande vit la période la plus sombre de son histoire. Elle s’est enfoncée progressivement dans une misère totale, la suite d’une incroyable série de catastrophes naturelles (famines, hecatombes de betail, epidemies, eruptions volcaniques). Sous le joug danois depuis 1380, elle est totalement négligé et isolée, entièrement dépendante, commercialement, du Danemark, qui lui extorque ses seules ressources importantes.



Et le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où l’homme se définit d’abord par son lignage. Doté d’une force impressionnante, il se sait capable de rivaliser avec les plus fameux héros de saga même s’il n’est le fils de personne. Il ne lui manque que l’opportunité de prouver sa valeur...



Jérémie Moreau (scénario, dessin et couleurs) – La saga de Grimr – Editions Delcourt – 232 pages - 9782756080642 – 25.50 €