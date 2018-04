La Saga Grimr, révolte à la galerie Octopus

L’exposition consacrée à la Saga de Grimr se dévoilera ce soir à la galerie Octopus dans le 5e arrondissement de Paris. Le vernissage aura lieu à partir de 19h30 en présence de l’auteur, Jérémie Moreau. Jusqu’au 28 avril, les visiteurs pourront découvrir en exclusivité les planches originales de l’album. Selon le souhait de l’auteur, cette exposition sera une expérience unique et non renouvelée...







La Saga Grimr de Jérémie Moreau aux éditions Delcourt a été récompensée du Fauve d’Or 2018 au festival d’Angoulême de cette année. Il a ainsi été sacré meilleur album du Festival international de la Bande dessinée. Avant de pouvoir apprécier les planches en face à face, vous pourrez découvrir ci-dessous le catalogue complet de l’exposition.



L’exposition, ouverte pour un peu plus de deux semaines, proposera une sélection de planches originales, mais aussi de documents ayant fait parti du processus de création des personnages et des décors. Il sera aussi possible de découvrir d’autres illustrations inédites de Jérémie Moreau ainsi que quelques planches originales de Max Winson et de Tempête au Haras dont il est l’illustrateur.



Jérémie Moreau sera présent à l’occasion du vernissage de l’exposition et proposera à partir de 18h de discuter, en sa qualité d’ancien élève des Gobelins, du lien entre bande dessinée et film d’animation. Il prendra ensuite un temps pour développer le processus créatif qui l’a mené à La Saga de Grimr.

Jérémie Moreau (scénario, dessin et couleurs) – La saga de Grimr – Éditions Delcourt – 232 pages - 9782756080642 – 25.50 €