La saga La Quête de l'Oiseau du Temps sera adaptée par Anders Walter

La série La Quête de l'Oiseau du Temps est éditée aux éditions Dargaud. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été révélée.



via Variety

Publiée entre 1983 et 1987, l'œuvre de Régis Loisel et Serge Le Tendre a su charmer les lecteurs en seulement quatre tomes. La série se serait vendue à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour le moment, La Quête de l'Oiseau du Temps est répartie en deux cycles : celle de « La Quête » et celle de l'« Avant Quête ».Lors du premier cycle (1983-1987), le monde d'Akbar court à sa perte. Ramor, le dieu maudit, va bientôt refaire surface. La princesse-sorcière Mara a retrouvé une ancienne incantation pouvant sauver le monde. Malheureusement, l'incantation est trop longue. Mara envoie ainsi Pélisse, sa fille, et un chevalier à la retraite, Bragon, en quête de l'oiseau du temps. L'animal a le pouvoir de bloquer le temps et, par extension, le pouvoir de sauver le monde d'Akbar.Le deuxième cycle sert, quant à lui, de préquel au premier. Commencé en 1998, il se concentre sur la jeunesse de Bragon et ses premiers pas en tant que chevalier. Pour le moment, les premières aventures du chevalier sont réparties en cinq tomes et trois devraient encore voir le jour. Un troisième cycle serait également en préparation, intitulé « Après la Quête ».En vue de sa longueur et de son succès, la saga avait de quoi attirer l'œil du réalisateur Anders Walter et du producteur Kim Magnusson. « La Quête de l’oiseau du temps est une lecture épique avec ce qu’il faut d’émotion pour vous briser le cœur. Un vrai bijou, plein d’aventures, de folie et de chaos et caractérisé par une prise de pouvoir des femmes et de l’érotisme, avec un rôle féminin fort et inspirant », explique le cinéaste danois dans un communiqué.« Nous sommes tous les deux excités à l'idée de voir Anders adapter notre histoire », a déclaré Le Tendre. « Il a montré avec ses films Helium et Chasseuse de géants une sensibilité d’auteur unique. » Chasseuse de Géant (titre original : I Kill Giants) est à l'origine est un roman graphique de Joe Kelly et J. M. Ken Niimura, édité chez Image Comics. Anders Walter l'a adapté en long-métrage en 2017.