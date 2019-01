La série animée Naruto désormais disponible sur YouTube

L’éditeur Kana Home Vidéo (abrégé KHV), fillière de la célèbre maison d'édition spécialisée dans les mangas, a mis en ligne gratuitement les six premiers épisodes de la série Naruto sur sa chaîne youtube officielle Kana Play. La suite de la série composée de 220 épisodes sera publié au fil des semaines sur la plateforme. Le meilleur moyen pour vivre ou revivre les aventures du plus célèbre des Ninjas.



Retrouvez notre chaine dédiée spécialement à Naruto, avec plusieurs épisodes en vf et vostfr! https://t.co/TtzPrBc8hh

La liste des épisodes sera mise à jour régulièrement. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autre anime sur notre chaine Kana play! https://t.co/HrhhPG0MWk pic.twitter.com/Au5duifURr — Editions Kana (@EditionsKana) 16 janvier 2019







Naruto est d'abord un shōnen manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto à partir de 1999 pour les premiers épisodes. La version française du manga est publiée par Kana dès 2002. Véritable succès, le manga connait un succès tel qu'une adaptation en animé est réalisée par les studios Pierrot et Aniplex à partir de 2002 qui sera diffusée en France quatre ans pus tard sur des chaînes comme Game One et NT1.