La série Culottées, d'après les BD de Pénélope Bagieu, s'invite au FIBD

Pénélope Bagieu (à droite), en 2017

(Georgia Made by Characters, CC BY-NC-ND 2.0)

Dans le cadre de BD 2020 et du 47e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, le Centre national du cinéma et de l'image animée organise une table ronde avec l'équipe de la série d'animation Culottées, en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, du magazine Causette et de Silex Films.Cette rencontre propose de plonger au cœur de la création de la série d'animation Culottées adaptée de la célèbre BD de Pénélope Bagieu, diffusée en mars sur les écrans de France Télévisions.Seront présentes à cette occasion : Pénélope Bagieu (auteure de la BD), Mai Nguyen et Charlotte Cambon (réalisatrices), Émilie Valentin et Elise Benroubi (scénaristes), Priscilla Bertin et Judith Nora (productrices) et Joseph Jacquet, responsable de la R&D à la direction des jeunes publics et animation de France Télévisions. La table ronde sera animée par Isabelle Motrot (rédactrice en chef du magazine Causette).Le vendredi 31 janvier à 15hCité internationale de la bande dessinée et de l'imageVaisseau Moebius - salle chronoscaphe, 3e étage121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême