La série culte Firefly, de Joss Whedon, devient une bande dessinée

Série télévisée très éphémère du début des années 2000, Firefly, créé par Joss Whedon, a acquis un statut culte au fil des années, malgré 14 épisodes seulement. Après Serenity, 8 histoires publiées en 2014 qui s'inscrivent dans l'univers de Firefly, la série fera son grand retour en novembre prochain, au format comics.



Firefly #1 sera disponible au mois de novembre prochain en version originale, signé par Greg Pak et Dan McDaid, avec, bien entendu, Joss Whedon au poste de consultant pour le scénario. Cette série de comics, mais aussi une anthologie reprenant les épisodes de Serenity, sera publiée par BOOM ! Studios.

Firefly se déroule 500 ans dans le futur, en 2517, à bord d'un vaisseau spatial nommé Serenity, un vaisseau de transport piloté par le Capitaine Malcolm « Mal » Reynolds, qui cohabite avec un équipage haut en couleur. La série de comics reviendra sur le déroulement de la guerre civile qui a conduit sur la situation décrite dans Firefly.





« Nous aurons la chance de voir l'histoire complète de Mal et Zoe, leur rencontre et leur mission dans la Guerre de l'Unification — le bon et le moins bon que la guerre provoque en eux et les conséquences imprévisibles », a expliqué Whedon lui-même.

Il ne s'agit pas de la première série de Whedon à connaître une seconde vie en comics, puisque Buffy contre les vampires est publié depuis plusieurs années.