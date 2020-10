La série de comics BLACK adaptée par Warner Bros

ADAPTATION : la dystopie à succès

Osajyefo a proposé le concept de sa série de comics il y a désormais plus de 10 ans. Après avoir récolté 90.000 $ lors d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter en 2016, BLACK est peu à peu devenu un univers étendu, comprenant comics et romans. Le projet est désormais porté par de nouveaux artistes comme Jamal Igle, Khary Randolph, Jennifer Johnson, Vita Ayala ou encore Liana Kangas. Ce rachat des droits audiovisuels par la Warner symbolise une étape de plus dans la réussite des comics.Écrit par Bryan Edward Hill, producteur de la série Titans, le scénario de l’adaptation se concentrera sur les premiers volumes. Après avoir miraculeusement survécu à une fusillade initiée par la police, un jeune homme se rend compte qu’il possède des pouvoirs extraordinaires, mais un consortium secret se met bientôt à sa recherche : il se retrouvera bientôt au centre d’une guerre pour l’avenir de l’humanité elle-même.Jeff Robinov, Guy Danella et John Graham, de Studio 8, produiront la série avec l’aide de Matteo Pizzolo et Brett Gurewitz, de Black Mask Studio. Les deux créateurs de la série, Osajyefo et Smith, seront également coproducteurs. L’équipe cherche actuellement le réalisateur idéal pour le projet.« Nous nous sommes impliqués dans le développement de cette histoire il y a plus d’un an », a déclaré Jeff Robinov, PDG de Studio 8. « BLACK représente une nouvelle génération de conteurs et de créateurs capables de raconter des histoires avec une justesse dont l’industrie a manqué pendant des décennies. Ce concept, qui suscite la réflexion, a attiré notre attention dès le début, et nous sommes fiers de jouer un rôle pour amener cette histoire à l’écran. »Via Deadline