La série de comics la plus longue de l'histoire est publiée par DC

La San Diego Comic Con a été l'occasion, pour DC et Marvel, de monopoliser l'attention, jusqu'à, pour le premier, rafler un Guiness World Record pour le record de la plus longue série de comics jamais publié. En effet, avec un premier numéro publié en 1938 et un numéro 1000 sorti le 18 avril dernier, la série Action Comics est officiellement détentrice du titre.





En 1938, un super-héros américain est né : sur la couverture culte de ce comics parmi les plus rares, Action Comics #1, on peut voir un Superman fracasser une voiture contre un rocher. 8 décennies plus tard, le même Superman, encore plus fringant, pose, héroïque et conquérant, sur la couverture du numéro 1000 du même titre. Les ventes du titre furent très bonnes, selon DC Comics, ce qui semble heureux tant ce numéro fut exceptionnel, avec Dan Jurgens, Jim Lee, Marv Wolfman, Louise Simonson, Tom King ou encore Brian Michael Bendis à bord.

L'organisation Guinness World Records a désormais officiellement reconnu Action Comics comme « la plus longue série de comics de super-héros » de l'histoire, à l'occasion de la San Diego Comic Con. « Être reconnu par Guiness World Records avec ce titre nous rend à la fois enthousiastes et plus humbles », a commenté Dan DiDio, éditeur chez DC. « Et nous sommes reconnaissants à l'égard des légions de fans qui ont soutenu Superman et Action Comics au cours des 80 dernières années. »

Le titre est très lié à l'histoire de Superman, et c'est dans les pages d'Action Comics que les lecteurs ont découvert Loïs Lane, Lex Luthor, Brainiac ou encore la Forteresse de la Solitude.

Avec cette récompense, Action Comics grille la politesse à un autre titre de DC Comics, qui n'est autre que Detective Comics, celui-là même qui donnera les initiales DC à la maison. C'est dans Detective Comics que Batman a fait son apparition. Detective Comics est publié depuis 1937, mais a connu une nouvelle numérotation en 2011, après 881 numéros publiés.





Cela dit, Detective Comics, comme Action Comics, est toujours publié aujourd'hui...



