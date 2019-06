La série Swamp Thing officiellement annulée par DC Universal

La série produite par les studios Atomic Monster Productionset Warner Bros.Television, est basée sur le célèbre personnage de DC Comics La créature du Marais, créé par Len Wein et Bernie Wrightson.Très attendue par les fans de comics, Swamp Thing avait déjà été réduite de 3 épisodes en avril dernier, faisant passer la série de 13 à 10 épisodes. Ce qu'il aurait fallu interpréter comme un signe avant-coureur pour l'avenir de la série.WarnerMedia n'a donné aucune une raison explicite à l'annulation de la série. On évoque une erreur comptable de l'État de Caroline du Nord qui aurait réduit les aides de financement dédiées aux tournages de cinéma et de séries télévisées. Un point qui n'a pas encore été confirmé.Les neuf épisodes restants de la saison 1 continueront à être diffusés jusqu'à la fin de la saison du 2 août.Swamp Thing met en scène Crytal Reed dans la peau d'Abby Arcane, une chercheuse qui retourne dans sa ville natale de Louisiane pour enquêter sur un mystérieux virus mortel né dans les marais.Alors que des événements étranges commencent à se produire, Abby se lie avec le docteur Alec Holland jusqu'à ce que ce dernier soit enlevé. Abby réalise bientôt que la Créature qu'elle a vu émerger hors de l'eau peu après la disparition de l'homme qu'elle aime, n'est autre qu'Holland lui-même.Via TV Live