La série The Mandalorian bientôt en librairie

Un programme chargé

À l’image de l’univers, la Saga Star Wars semble ne jamais vouloir cesser de s’étendre. En 2017, des comics et des jouets accompagnaient déjà la sortie de Rogue One , et en février dernier Lucas Film annonçait le lancement de The High Republic , une série de romans explorant l’époque de l’apogée des Jedi. Ce dernier projet a pour le moment été repoussé en 2021 en raison du coronavirus.Mais cela ne décourage pas Disney qui a récemment communiqué sur la sortie de livre et de comics autour de l’univers développé dans la série The Mandaliorian. L’entreprise vise large et souhaite s’adresser à toute les tranches d’âge. Pour cela, elle propose une série de médias différents pour s’adapter aux envies des futurs clients.Au programme, on compte des arts book : The Art of The Mandalorian (Season One) de Phil Szostak et Doug Chiang, The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide (DK) par Pablo Hidalgo, The Mandalorian: Allies & Enemies et The Mandalorian: 8 × 8 Storybook par Brooke Vitale. Mais aussi le roman, The Mandalorian : Original Novel, écrit par Adam Christopher, et un roman jeunesse, The Mandalorian : Junior Novelization, écrit par Joe SchreiberDisney ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque la multinationale a prévu d’autres publications autour de la série. On s’arrêtera notamment sur la décision de l’entreprise de produire des magazines de coloriage et de jeu réservé aux enfants... Ils seront développés par Studio Fun, Crayola, Thunder Bay Press, Disney Publishing Worldwide et Dreamtivity.La publication des futurs comics sera partagée entre Marvel Comics (détenue par Disney) et IDW Publishing. L’annonce se montre plutôt avare sur les détails des sorties, mais comme le souligne Comicbook , il est fort possible que cette série suive le modèle établi par les précédentes nouveautés Star Wars : Marvel publiera les titres pour les lecteurs plus âgés, et IDW ceux destinés à un public plus jeune. Aucune indication quant à la date de sortie des ouvrages.The Mandalorian débutera sa deuxième saison en octobre. La préproduction est déjà en cours pour une troisième saison présumée de la série sur Disney +.Crédit photo : Disney - couverture de l'art book The Art of the Mandalorian (Season One), Doug Chiang.