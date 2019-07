La série The Promised Neverland arrive en Europe

Inspirée du manga à succès écrit par Shirai Kaiu et illustré par Demizu Posuka, la série animée suit un groupe de trois orphelins. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Ils y vivent paisiblement avec 36 autres enfants, leurs petits frères et soeurs, et s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de “Maman”, qu'ils considérent comme leur véritable mère.Mais tout bascule le soir où ils découvrent un terrible secret après s’être aventurés dans un endroit où ils n’étaient pas supposés aller… Une abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort !La saga, en France, s’est vendue à plus de 500.000 exemplaires, assure l’éditeur. Quant à la série TV, son succès est tel qu’elle sera suivie d’une saison 2, prévue pour 2020.Viz Media Europe sera donc détenteur des droits de diffusion et distribution incluant TV, VOD, Home Vidéo et droits digitaux non-exclusifs.« Il ne fait aucun doute que The Promised Neverland est l’une de ces séries très attendues qui méritent une plus grande visibilité », assure Aâdil Tayouga, directeur exécutif Séries TV/Films & Licensing de VIZ Media Europe. « Notre objectif est également de développer l’engouement autour de ce genre avec des diffuseurs TV locaux. »