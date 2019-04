La troisième saison d'Été, BD diffusée sur Instagram, financée par les fans

La campagne de financement participatif mise en place sur le site KissKissBankBank vient d'atteindre son objectif initial de 20.000 €. Une belle performance qui permet ainsi la mise en production de 60 épisodes inédits, toujours écrits par Thomas Cadène et Joseph Safieddine, et illustrés cette année par Marie Spénale, à découvrir dès juin prochain.Et si le nouvel objectif de 30.000 € est atteint d'ici la fin de cette campagne, l'histoire d'amour d'Abel et Olivia pourrait même se poursuivre à la rentrée, annonce l'agence Bigger Than Fiction, qui porte le projet Été ainsi que d'autres initiatives séquentielles interactives.Les fans ne font pas que financer la troisième saison : ils s'emparent aussi de leur BD estivale préférée et deviennent non seulement producteurs, mais aussi coscénaristes. Depuis le 18 mars, alors que les auteurs peaufinent le scénario de cette troisième saison, des sondages en stories sur le compte Instagram renommé ete_bd permettent aux abonné(e)s de décider de certains éléments de l'intrigue (le thème du mariage ou encore celui de l'enterrement de vie de jeune fille...).De plus, l'occasion leur sera donnée, grâce à un tirage au sort, d'apparaître dans la bande dessinée. Et toujours pour remercier une communauté qui n'a cessé de prouver son attachement à sa série BD, des surprises sont à prévoir jusqu'au lancement de la troisième saison avec des épisodes spéciaux à consommer dès maintenant !Il reste possible de participer au financement à cette adresse