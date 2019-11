La Zizanie en fiction radio, ou Astérix et Obélix chez France Culture

Adapté et réalisé par Cédric Aussir, La zizanie sera enregistrée au studio 104 de la Maison de la radio ce 23 novembre, à 17 h et 20 h 30. Avec une diffusion prévue pour le dimanche 22 décembre à 21 h.« Pour la première fois, à l’occasion des 60 ans d’Asterix, France Culture crée un spectacle radiophonique en public à partir d’une bande dessinée, et pas n’importe laquelle », indique Blandine Masson, conseillère des programmes pour la Fiction de France Culture.Un enregistrement qui sera haut en couleur, rassemblant une vingtaine de comédiens, des bruiteurs et des musiciens sur le plateau du Studio 104 et mettant sur scène et en voix les fameux personnages si populaires du petit village gaulois à l’esprit toujours rebelle. Le bruitage dans cette affaire aura la part belle, car tout l’enjeu d’une telle adaptation radiophonique est de traduire en sons et en voix des images et des textes.« Un très beau pari à relever et une innovation pour France Culture, qui s’aventure toujours plus loin sur le terrain du spectacle radiophonique et d’une offre de fiction exigeante, mais accessible et partageable par toutes et tous, et pour toutes les générations. » Et l’occasion de célébrer l’anniversaire des deux trublions.Pour Cédric Aussir, « toutes les qualités scénaristiques et humoristiques de cet album mythique seront déployées sur la scène du studio 104, à commencer par les savoureux dialogues de Goscinny que les comédiens, à grand renfort de sons et de bruitages, mais aussi d’une musique originale — le tout interprété en live — porteront haut et fort au gré des nombreuses bagarres et discordes qui jalonnent cette folle aventure, pour entonner avec ardeur et fraîcheur cette mémorable Zizanie ».La création musicale est de Thomas Dalle accompagné de Daniel Beaussier, et les bruitages réalisés par Bertrand Amiel et Élodie Fiat. Pour la voix d’Astérix, on retrouve Laurent Stocker de la Comédie Française et Guillaume Briat pour Obelix.L’album avait également servi de base à un film d’animation en 1985, Astérix et la surprise de César, réalisé par Gaëtan et Paul Brizzi. Il mêlait également une autre bande dessinée, Le devin.