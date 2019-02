Lady Oscar bientôt décliné en jeu vidéo

France, au printemps 1770, l'archiduchesse Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse de Habsbourg, se marie à 14 ans avec un Bourbon, le futur Louis XVI. La dauphine est protégée à tout instant par le capitaine de la garde royale, Oscar François de Jarjayes, qui n'est autre que la fille cadette d'une respectable famille de soldats. Un jour, alors que Marie-Antoinette se rend à un bal masqué à l'opéra, elle y fait la rencontre d'un gentilhomme suédois, Axel de Fersen et en tombe amoureuse. Ils ont tous les trois 18 ans leur rencontre va, à jamais, bouleverser le cours de leur existence.







Le jeu vidéo Shiritsu Verbara Gakuen ~Versailles no Bara Re*imagination~ réinvente complètement l'histoire du manga La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda, plus connue en France sous le nom de Lady Oscar.Il n'est plus question de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre. Le jeu vidéo met en scène une adaptation moderne, qui se déroulera dans un club de théâtre d'une école où une nouvelle élève fait son arrivée, Oscar Yamada (doublée par Sayaka Senbongi). La jeune fille est en couple avec un acteur célèbre, Nozomi Maki (doublé par Nanako Mori).Berusaiyu no bara (traduit en français par La Rose de Versailles) est avant tout un manga de Riyoto Ikeda, paru pour la première fois en 1972 dans le magazine japonais Margaret. Le premier tome de ce manga de type shojo a été publié au Japon en 1982 aux éditions Shueisha.Dans les pays francophones, le public a d'abord découvert la série à travers son adaptation animée de 1979, Lady Oscar, car le manga n'est paru en français qu'en 2002. En France, la série a été diffusée à partir du 8 septembre 1986 sur Antenne 2 dans l'émission Récré A2, puis en 1998 sur France 3 dans l'émission Les Minikeums, sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous en 2004, et enfin en 2005 et en 2011 sur Mangas.Le manga a ensuite été publié en France aux éditions Kana. Les deux premiers tomes, traduits par Misato Raillard, sont sortis en 2002. 3 ans après, le troisième et dernier tome a été publié, traduit par Thibaud Desbief.Résumé de l'éditeur :Originellement, l’histoire se déroule à la veille de la Révolution française : la dauphine Marie-Antoinette, promise au futur roi de France Louis XVI, est protégée à tout instant par le capitaine de la garde royale Oscar François de Jarjayes. Sauf qu’Oscar est en réalité une fille, dont l’identité a été dissimulée par son père qui l’a élevée comme un garçon – pour suivre la tradition familiale et devenir un soldat. Marie-Antoinette, Oscar et le beau gentilhomme Axel de Fersen ont tous trois 18 ans, leur rencontre va bouleverser leur existence dans cette période qui marquera à jamais le destin de la France !Si l'éditeur assure d'une modernisation thématique, il ne parle pour autant pas de Gilets jaunes...Si ce projet se décline d'abord en jeu vidéo, une adaptation sur écran a aussi été évoquée. Elle reste cependant sans suite pour l'instant.via Anime News Network