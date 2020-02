Lancement du premier Prix de la BD d'Archéologie

cimetière punique (Palerme) - Jean-Pierre Dalbéra, CC BY SA (photo d'illustration)

Créées en 2012, les Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise (RAN) est un festival qui valorise l’archéologie sous toutes ses formes. Il programme des expositions, des conférences, des rencontres, des rendez-vous professionnels, des animations scolaires et des projections. Il a lieu dans 8 lieux culturels et patrimoniaux de la ville de Narbonne et ses environs. En 2019, il a accueilli près de 8000 personnes. En 2020, le festival aura lieu du 3 au 7 novembre 2020.Labellisées Année BD 2020, la BD traversera la programmation d’archéologie de l’édition 2020 du festival. Avec plusieurs expositions, des tables rondes, des dédicaces, un salon du livre et de la BD, et des rencontres scolaires, les auteurs de BD en lien avec l’archéologie seront mis à l’honneur.En supplément des Prix déjà créés par le festival depuis 8 ans (Prix des films documentaires et Grand Prix du livre d’archéologie), les RAN lancent cette année le Prix de la BD d’archéologie. En 2019, un Prix d’honneur avait été remis à Lucien de Gieter, créateur du célèbre personnage égyptien et de la série parue chez Dupuis : Papyrus.En 2020, le 1er prix de la BD d’archéologie sera remis lors de la cérémonie de remise de l’ensemble des prix à Narbonne le samedi 7 novembre.Les candidatures sont donc ouvertes aux auteurs et aux éditeurs jusqu’au 10 mai 2020.Ils peuvent soumettre leurs titres publiés à compte d’éditeur lors de ces 4 dernières années, encore et toujours disponibles, de langue francophone et destinés à un lectorat le plus large. La BD d’archéologie abordera un contenu en lien avec des recherches archéologiques ou un personnage archéologue. Ou elle pourra avoir été réalisée grâce à l’apport ou la collaboration d’historiens ou d’archéologues.