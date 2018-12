Laurence Cassegrain mettra en oeuvre une politique nationale pour la BD

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La disparition de Françoise Nyssen du poste de ministre de la Culture et le désintérêt latent de Franck Riester pour le monde du livre — pour le moment, du moins — avait soulevé quelques questions quant à l'avenir du « Plan BD » annoncé par le ministère de la Culture lors du Festival international de la bande dessinée 2018.« Depuis 35 ans, depuis le fameux Plan Lang, et alors que la bande dessinée a connu un nouvel essor, nous avons manqué d'une nouvelle ambition : la diffusion est insuffisante, en comparaison de la production annuelle, beaucoup de titres ne trouvent pas la visibilité qui leur permettrait de rencontrer leur public, beaucoup d'auteurs sont dans une situation financière économiquement difficile, une précarisation s'installe... Je suis consciente de tout cela, et nous nous en occupons, au ministère en tous les cas », avait assuré Françoise Nyssen le 25 janvier 2018 Pour préparer la refondation de la politique nationale, Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la Bande Dessinée, avait été chargé de rédiger un rapport. « [M]on rôle sera de synthétiser, de fédérer et de stimuler la réflexion autour des grands enjeux de développement du secteur et de résolution d'un certain nombre de problèmes, notamment la précarisation des auteurs, qui est un point de fragilité du secteur », nous avait précisé le futur auteur du rapport à l'époque.Ledit rapport a bel et bien été remis au ministère, le 8 septembre dernier, et il comporte « des propositions pour améliorer la situation des auteurs de bande dessinée » a précisé la rue de Valois dans une réponse à la députée LREM du Maine-et-Loire, Stella Dupont. Contacté, le directeur général de la Cité de la BD, Pierre Lungheretti, n'a pas donné suite.Il sera donc nécessaire d'attendre, comme cela avait été annoncé, le FIBD 2019 pour découvrir les conclusions du rapport ou, en tout cas, les propositions du ministère de la Culture.Un arrêté du 14 décembre 2018 a cependant révélé que Laurence Cassegrain, administratrice générale, « poursuivra sa mission de diagnostic et d'élaboration de propositions de structuration de certains dispositifs relatifs à la lecture publique et à l'économie du livre, et assurera la mise en œuvre du rapport sur la refondation de la politique nationale en faveur de la bande dessinée ».C'est également Laurence Cassegrain qui avait été chargée de la coordination, côté Ministère, de la mise en œuvre de l'opération Lire en Short, portée par le CNL, désormais connue sous le nom de Partir en livre.