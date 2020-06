Le 14 juillet, Astérix et Obélix partent à la conquête des États-Unis

illustration : ancienne traduction, par Orion Books, de 1962, La serpe d'or

Joe Johnson aura eu la lourde responsabilité de transformer les dialogues de Goscinny, et à sa suite de Jean-Yves Ferri. Et si en France, Astérix représente une mine d’or, en termes de droits étrangers, il en va de même. Chose d’autant plus amusante que la maison Papercutz Publishing, basée à New York, a choisi le 14 juillet pour sortir deux volumes de trois histoires.La prise de la Bastille coïncidera donc avec une révision de la traduction, quelques mois après la sortie du dernier album signé Ferri et Conrad, vendu à plus de 5 millions d’exemplaires, estime Publishing Perspectives La fille de Vercingétorix , selon GfK, s’est écoulé en France à 1,688 million d’exemplaires.Toute la difficulté pour Joe Johnson, professeur de français et d’espagnol, réside dans la transformation des jeux de mots pour qu’ils résonnent aux oreilles du public américain. Et plus encore, de parvenir à rendre compréhensibles les références européennes, et latines.Jusqu’à la fin de l’année, ce seront quatre volumes de trois histoires qui sortiront, en couverture rigide et souple. « J’ai grandi en lisant Astérix, entre autres grandes bandes dessinées européennes, et il a évolué avec moi », indique l’éditeur, Terry Nantier. Avec l’âge, le lecteur devint plus sensible aux caricatures, à la satire des comportements…Et si Astérix s’agite aux États-Unis, Julie Tillet, des éditions Albert René, souligne que d’autres projets sont en cours. Une série télé autour d’Idéfix, un film en live-action pour le marché chinois et une nouvelle attraction pour le parc Astérix, qui arrivera en 2023. Les irréductibles n’ont pas fini de nous enchanter…