Le Calvados, du néolithique à nos jours. En bande dessinée. Si !

Illustrateur et auteur de bande dessinée, résidant en Normandie, c’est pour raconter sa région du néolithique à nos jours qu’il accepte de se lancer dans l’aventure. C’est lui qui dessine et scénarise l’album de 64 pages qui mariera bande dessinée, témoignages et photographies pour faire de cette histoire celle de ses habitants.Denis a été contacté il y a quelques mois par André, habitant de Saint Martin de Fontenay dans le Calvados et désireux de connaître, mais aussi de transmettre l’histoire de la région à la jeune génération. L’illustrateur, emballé par le projet fonde alors l’association Les Anciens et Amis de Fontenay pour réunir les générations autour du projet.On apprend sur la page KissKissBankBank qu’une dizaine de pages ont déjà été crayonnées et que couverture et page de garde sont en cours de réalisation. Denis Renard est prêt à s’investir pleinement dans la réalisation de l'album pour la voir publiée début 2019, à la fin de l'hiver.