Le CNC et la Cité de la BD lancent une résidence d’écriture cinéma pour les auteurs

(photo d'illustration, Dale Mastin-Purcell, CC BY-ND 2.0)

« L’objectif est de renforcer la diversité de la création française en suscitant des projets singuliers, nourris par l'imaginaire des auteurs issus du 9e Art », explique Olivier Henrard , directeur général délégué du CNC, dans un communiqué et ex-Médiateur du Livre au ministère de la Culture.« C’est également ainsi que nous piquerons la curiosité du public le plus jeune, qui tend malheureusement à se détourner de la création française, car diversité des œuvres et élargissement des publics vont de pair. »Cette résidence, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération BD 2020 lancée par le ministre de la Culture, Franck Riester, a pour but d’accompagner des auteurs de bande dessinée dans la conception d’un projet artistique (série, court ou long-métrage en animation ou prise de vues réelles) qui sera présenté aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.La résidence accueillera cinq auteurs qui bénéficieront, à cette occasion, de l’accompagnement de cinéastes, scénaristes, producteurs et distributeurs. Elle débutera en mai 2020 et se conclura en août 2020, avec une présentation des projets au Festival du Film Francophone d'Angoulême.Les lauréats seront hébergés à La Maison des auteurs d’Angoulême, partie intégrante de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui rassemble, par ailleurs, un musée de la BD, des galeries d’exposition, et un cinéma d’art et d’essai.Depuis son ouverture en 2002, La Maison des auteurs a accueilli plus de 300 auteurs de tous pays, jeunes talents ou auteurs confirmés.