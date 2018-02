Le combat de Fabien Vehlmann pour Fodé Condé, menacé d'expulsion

La réalité a dépassé la fiction, et Fabien Vehlmann et sa femme Géraldine Gourbe ont décidé de sortir de l'intimité de leur sphère privée face à l’absurdité du refus. En effet, malgré son intégration exemplaire dans la société française, la demande de titre de séjour de leur protégé, Fodé Condé, a été refusée le 16 janvier dernier. Les justifications « semblent juste sanctionner le fait que Fodé n’est “que” un migrant économique » explique Fabien Vehlmann aux Inrockuptibles . Mais le couple nantais n’a pas dit son dernier mot.



C’est dans ce contexte que Fabien Vehlmann l’a aidé à poursuivre son récit à un rythme de plus en plus soutenu. Tous les mois, puis toutes les semaines et de relectures en confidences, le scénariste, avec le concours de sa femme, a fini par proposer au jeune réfugié de l’héberger pour qu’il puisse reprendre ses études après des mois à partager son histoire à travers ses mots.

Grâce au couple, il a pu quitter sa chambre d’hôtel et se consacrer à sa scolarité. Il décroche son bac STMG au lycée Mandela sur l’île de Nantes avec mention assez bien avant de démarrer un BTS tout en rejoignant l’équipe de foot locale. Plein d’espoir, une demande de titre de séjour est ensuite déposée à la Préfecture, accompagnée de nombreuses lettres de soutiens.

Mais le 16 janvier dernier, la préfecture de Loire-Atlantique rejette le dossier, assortie d’un délai d’un mois avant expulsion. Fabien Vehlmann et son épouse ont tout de suite déposé un recours. Jouant de leur notoriété et de leur visibilité, ils font leur possible pour permettre au jeune homme de rester avec eux et de terminer son BTS.