Le créateur de Kenshin prend une amende pour ses DVD pédopornographiques

Une amende de 200.000 yens soit environ 1500 € seulement. C'est de cette somme ridicule que le mangaka créateur de la série Ruroni Kenshin (Kenshin le Vagabond) doit s'acquitter face à la Cour de justice de Tokyo. Nobuhiro Watsuki avait pourtant été arrêté, en novembre dernier, en possession de contenus pédopornographiques.





Des enquêteurs venus perquisitionner chez Nobuhiro Watsuki avaient découvert plusieurs DVD contenant des jeunes filles de moins de 15 ans nues. Il avait même avoué : « Je m’intéressais à la nudité des petites filles. »



Si d'aucuns pensaient qu'il allait devoir payer une amende élevée ou qu'il passerait même par la case prison pour détention de pornographie juvénile, le mangaka doit seulement s'acquitter de 1500 € environ.



Depuis 1994, la saga Ruroni Kenshion, racontant l’histoire d’un ancien samouraï déchu, s’est vendue à plus de 70 millions d’exemplaires à travers le monde, avec, également, la production d’un film d’animation et de plusieurs live-actions.



Épéiste impitoyable et solitaire, en pleine ère Meiji – 150 ans avant notre époque – Kenshin est un personnage de référence dans le monde manga.





Via Jiji.com