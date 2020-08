Le créateur du manga Act-age arrêté pour attouchements sur mineures

La police métropolitaine avait été alertée par une lycéenne : selon les faits qu’elle présentait aux autorités, elle marchait dans la rue de Nakano Ward, vers 20 h le 18 juin. Un homme à vélo s’est approché d’elle et l’a manifestement touchée « indécemment ».Le fautif a pris la fuite peu après, mais les caméras de sécurité du quartier ont permis de prouver les faits allégués.Or, une heure plus tard, une autre lycéenne a subi les mêmes attouchements, dans une rue voisine. Et le suspect ressemble fortement à Tatsuya Matsuki — justifiant l’interpellation.Le mangaka est publié dans Weekly Shonen Jump depuis mai 2018 avec sa série Act-age. Cette saga compte aujourd’hui 11 épisodes publiés chez Ki-Oon en France (trad. Fédoua Lamodière, adaptation par Clair Obscur), depuis juin 2020. Pour l’heure, deux tomes sont sortis, le troisième est à venir fin août.Act-age raconte l’histoire de Kei Yonagi, lycéenne qui se démène pour devenir actrice : mais elle vit seule avec un frère et une sœur plus jeunes. Leur mère est décédée et le père est absent. Son talent réside dans le recours à la Méthode (système Stanislavski), une approche spécifique du jeu d’acteur, qui puise alors dans son propre affect pour générer les émotions du personnage.L'accusé, entendu par la police, assure qu’il y a une méprise et que son geste n’avait rien de déplacé, rapporte NHK Une histoire qui pourrait freiner les projets d’adaptation théâtrale pour Act-Age, que l’agence japonaise Horipro prévoyait pour 2022.