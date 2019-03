Le design du symbole de Spider-Man à travers les âges

Capture d'écran du jeu Marvel's Spider-Man (K putt, CC BY-NC 2.0)

Du simple costume fait main avec quelques morceaux de tissu aux armures truffées de technologies de pointe, Spider-Man a connu bien des looks, selon ses alliés et ennemis du moment. L'identité de l'individu derrière le masque, qui changea à plusieurs reprises depuis la création du personnage, a aussi son influence sur le costume porté et le symbole arboré par le tisseur de toiles.Sur le site Reddit, l'utilisateur répondant au nom de rickyfranklin a réalisé une infographie réunissant pratiquement tous les symboles de Spider-Man à travers l'histoire et les comics. Si la référence à l'araignée reste évidemment commune, les styles sont multiples.L'infographie s'étend de la création du personnage par Steve Ditko, en 1962, à l'araignée que l'on verra dans le prochain film Marvel consacré au personnage, Far From Home, attendu en 2019.Pour cette prochaine aventure, Peter Parker fera un petit détour par l'Europe, à l'occasion d'un voyage de classe...via Comic Book