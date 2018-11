Le diable est dans les détails : Sabrina, sorcière satantatrice

Pour réaliser les aventures de la charmante sorcière Sabrina, Netflix aura contrarié le Temple Satanique. Ce dernier poursuit en justice la société de streaming et la Warner à la hauteur de 50 millions $. Selon le document, l’utilisation de la statue de Baphomet relève d’une forme de diffamation. Et en avant...



kiddle, CC BY 2.0



Baphomet, c’est la représentation satanique dont on avait accusé les chevaliers de l’ordre du Temple d’être les fidèles. Grosso modo, c’est une représentation de créature hideuse, avec des ailes, une tête de bouc et une paire de seins.

Basé dans l’État du Massasuchets, Le Tempe Satanique estime que les sociétés ont détourné la statue, pour alimenter les épisodes de la série Les nouvelles aventures de Sabrina. Inspiré du comic édité par la société Archie Comics, cette apprentie-sorcière verse dans l’horreur et le fantastique.

Pas bien étonnant, donc, que l’on croise une représentation de créature occulte, qui aurait pu servir à des cultes pour renier le Christ. Sauf qu’en présentant cette statue dans différents épisodes de Sabrina, les producteurs en ont fait une incarnation du Mal, ce que le Temple réfute catégoriquement.

Le porte-parole de l’organisation, United Federation of Churches LLC, avait charitablement averti : pas question de recourir à cette statue, protégée par le droit d’auteur, pour alimenter les épisodes de Sabrina. La plainte vient donc corriger le tir, en réclamant 50 millions $ à Netflix et Warner, d’une part pour violation du droit d’auteur, mais surtout, et c’est velu, pour atteinte à la réputation de la statue – et de sa signification.

Et photos comparatives à l’appui, le bonhomme entend porter le combat devant les tribunaux.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

Donc, le culte sataniste estimant que voir son idole impliquée dans des histoires de sacrifice humain, cannibalismes et meurtres, via la série Sabrina, pas question de laisser passer ça. Au moins quatre épisodes abuseraient de ce rapprochement dommageable pour l’image de Baphomet – dont la statue a été réalisée entre 2013 et 2014, pour quelque 100.000 $.





capture d'écran



Certes, l’iconographie qui en a inspiré la réalisation relève du domaine public, mais cette représentation, elle, est protégée par le droit d’auteur.