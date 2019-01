Le festival « BD à Bastia » revient pour sa 26e édition

« BD à Bastia », sous-titré Rencontres de la bande dessinée et de l'illustration, donne rendez voussur l'Île de Beauté du 4 au 7 avril 2019 pour sa 26e édition. Pour l'occasion, l'auteur de bande dessinée français, Cyril Pedrosa accepte d'en signer l'affiche.









Crée en 1994, « BD à Bastia » est une rencontre internationale de la bande dessinée et de l’illustration. Organisé chaque année par Una Volta, le festival se déroule au début du mois d'avril. Durant quatre à cinq jours, le centre culturel devient un lieu de rencontre et d'exposition.



Pour cette nouvelle édition, une quinzaine d’expositions originales sont créées, aussi bien dans les domaines de l’illustration que de la bande dessinée. Au sein de ces expositions, les auteurs feront face à des problématiques contemporaines et essaieront de mieux saisir le monde dans lequel nous vivons à travers l'univers de la bande dessinée.



Voici les différentes expositions :

• Une mise en perspective des situations d’ « isulani », les îliens, grâce à la grande exposition scénographiée Archipel qui rassemblera, entre autres, les dessins originaux de Jeronimus de Jean-Denis Pendanx, les Chroniques du Léopard d’Appollo et Téhem, Tropique de la violence de Gaël Henry ou encore LÎle de Lorenzo Palloni.



• Une mise en garde face aux mécanismes de conflits avec Spirou ou l’espoir malgré tout d’Emile Bravo ou encore Parfum d’Irak de Feurat Alani et Léonard Cohen.



• Et aussi une réflexion sur la situation d’exil, au plus près de l’intime, avec Prendre Refuge de Zeina Abirached et Mathias Enard et La Guerre des autres, dessinée par Paul Bona et Gaël Henry.



De grandes expositions rétrospectives montreront aussi le travail d’auteurs dont les dernières parutions ont marqué l’année 2018 par leur beauté plastique et par la richesse de leurs histoires comme Brecht Evens avec Les Rigoles, Cyril Pedrosa avec L’Âge d’Or ou Néjib avec Swan.



Côté jeunesse, le festival proposera de contempler les magnifiques peintures de Manuel Marsol, de rire avec les personnages absurdes de Delphine Durand et de nous évanouir dans la nature avec Le Tracas de Blaise de Raphaële Frier et Julien Martinière.



« BD à Bastia » restera aussi fidèle à ses nombreux programmes de rencontres, visites commentées, ateliers de création, spectacle jeune public, projections, et prix du livre des lycéens qui cette année aura à départager : Spirou ou l’espoir malgré tout, d’Émile Bravo, Claudine à l'école de Lucie Durbiano (d’après Colette) et Les Oubliés de Prémontré de Jean-Denis Pendanx et Stéphane Piatzszek.



Enfin, cette année encore, le festival accordera une place importante à des auteurs dont le travail reste discret mais pourtant remarquable : Anne Simon et ses Contes du Marylène ; Sophie Guerrive et le monde de Tulipe. De jeunes auteurs seront également à l'honneur comme Jérémy Perrodeau avec Isles, Tarmasz et son Voyage en République de Crabe ou encore Théo Grosjean avec Un gentil Orc Sauvage.