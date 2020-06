Le film Kingdom adapté du manga de Yasuhisa Hara aura droit à une suite

Seinen japonais crée par Yasuhisa Hara, Kingdom suit l’histoire de Shin, jeune orphelin déterminé à devenir un Grand Général à l’époque de la période des Royaumes combattants. Après avoir fait l’objet d’une adaptation en animé, le manga à la fois historique et fantastique a eu droit à sa version en prise de vues réelles en 2019. Réalisé par Shinsuke Sato, le film live devrait connaître une suite.



Sorti le 19 avril 2019 au Japon, Kingdom n’a pas encore été distribuée dans les salles françaises. Alors qu’aucune information n’a été donnée quant à la distribution en salles du prochain film en prises de vue réelles, il est tout de même possible de suivre les aventures de Shin à travers l’adaptation animée. La première saison est en effet disponible en DVD et Blu-ray chez Black Box et en streaming sur Netflix et ADN.Autre alternative, les mangas originaux. Publiée depuis 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l’éditeur Shūeisha, la série est traduite en France depuis 2018 aux éditions Meian. Pour le moment, 42 tomes sur les 57 volumes sont disponibles.Véritable phénomène au Japon, Kingdom faisait d’ailleurs partie des coups de cœur de nos libraires Momie , qui le décrivaient comme « le manga idéal pour les amateurs de grandes fresques historiques et épiques » :« De quoi ça parle ? De conquêtes, de batailles, de conflits, de géopolitique, mais toujours avec ce personnage, plein de niaque et de rage, qui monte petit à petit en puissance. Et le fait de suivre la conquête de la Chine à travers les yeux de ce jeune garçon rajoute un petit côté shonen au manga. »