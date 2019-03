Le film surréaliste de Dalí et des frères Marx devient un roman graphique

< >





Le projet s’appelait Girafes on Horse Salad. The Surrealist Woman., tout un poème en soi. C’est au contrat d’Harpo que Dali' se lance dans la rédaction du scénario, décidé à faire quelque chose d’insolite. Les trois bonshommes iront d’ailleurs jusqu’à présenter leur production à Louis B. Mayer, président de la MGM.Qui sans aucune surprise, refusera de les suivre.L’histoire est celle de Jimmy, homme d’affaires et jeune aristocrate espagnol vivant aux États-Unis, que devait jouer Harpo, attiré par une mystérieuse femme… surréaliste. Sa seule présence transforme la réalité en un univers totalement extravagant. Alors que Jimmy tente d’accéder à ce monde, les forces de la normalité menacent de mettre fin à ces amours hors norme. Le tout accompagné des singeries dont les Marx Brothers avaient le secret…Aucune importance pour Dalí, trop heureux, une fois de plus d’avoir œuvré à l’édification des masses, quand bien même elles n’entendraient jamais parler de son bijou.C’est l’auteur Josh Frank, également cinéphile, qui est parvenu à ressusciter cette pépite, en lui donnant vie sous la forme d’un roman graphique. Et le travail d’investigation ne fut pas des moindres : en effet, il n’existait d’archives qu’une traduction abrégée en portugais, retrouvée dans un catalogue de projets de film de Dalí. Un autre document, en français, était conservé au centre Georges Pompidou.Il semble même qu’au début des années années 90, un collectif d’artistes new-yorkais, Elevator Repair Service, se soit mis en tête de monter la pièce au théâtre — avec les rares éléments dont on disposait à l’époque.Sa transformation en roman graphique, publié chez Quirk Books en ce mois de mars, ne passe évidemment pas inaperçue. Hyperallergic en livre d’ailleurs une chronique alléchante, parlant d’un sentiment de merveilleux qui persiste tout au long de l’ouvrage.Et les différents visuels présentent bien une beauté complexe, daliesque, presque effrayante — autant que celle de la femme surréaliste, dont le public ne devait jamais voir le visage.Le livre n’est pas encore annoncé en France. Il serait difficile de passer à côté…