Le fils de l’Ursari reçoit le Prix Jeunesse ACBD 2019

Notons le travail d’adaptation de Cyrille Pomès, d’une justesse remarquable, dont le scénario est tiré d’un roman de Xavier-Laurent Petit. Drôle, touchant et criant de vérité, Le fils de l’Ursari est une histoire qui ne peut laisser le lecteur indifférent. Grâce à une narration fluide et emplie d’une certaine justesse littéraire, Cyrille Pomès construit son récit tout en finesse, et le résultat est remarquable.

Le lauréat du prix jeunesse @AssoACBD est « Le Fils de l’Ursari » de Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomes et Isabelle Merlet chez @ruedesevresBD pic.twitter.com/xmjlLg7oM1 — Salon du livre et de la presse jeunesse (@SLPJ93) November 30, 2019

Le Fils de l’Ursari ou l’histoire de Ciprian et de sa famille de montreurs d’ours. Ils sont venus à Paris de Roumanie, sous le coup de menaces. Et doivent une jolie somme à la mafia roumaine qui les a aidés à quitter leur pays. Installés dans un campement de fortune, qu’ils payent très cher aux bras français de leurs débiteurs, ils cherchent des euros (des « zoros »).Le jeune Ciprian, sorte de zébulon ultra malin, est fasciné par les joueurs d’échecs du jardin du Luxembourg. Ses facultés intellectuelles impressionnent, et sa vie bascule…Dans notre chronique, cette œuvre était couverte d’éloges « Le Fils de l’Ursari est un ouvrage vif, joyeux, et positif. Un découpage rythmé et un trait dynamique servent cette très belle adaptation du roman de Xavier-Laurent Petit — Grand Prix du Roman jeunesse 2017 — qui nous parle d’aujourd’hui », indique les jurés du prix. La BD succède aux Croques T1 de Léa Mazé paru aux Éditions de La Gouttière. Elle a été sélectionnée parmi cinq titres issus d’un premier choix des membres de l’ACBD.Cyrille Pomès (dessin), Xavier-Laurent Petit (scénario), Isabelle Merlet (couleurs) – Le fils de l’Ursari – Rue de Sèvres – 9782369817802 – 16€