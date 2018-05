Le groupe BD Delcourt ouvre son capital au fond d'investissement Florac

Fondé en 1986 par Guy Delcourt, le groupe dédié à la bande dessinée vient d’annoncer des négociations exclusives avec Florac. Ce fonds d’investissement que préside Marie-Jeanne Meyer prendrait ainsi une participation dans la société.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





On ne parlera pas de bulle spéculative, malgré la dimension phylactère du secteur : selon le communiqué diffusé, Guy Delcourt conservera le contrôle et la direction du groupe. L’opération qui doit se concrétiser au mois de juin s’articule autour de trois axes :

De consolider ses fortes positions en France en continuant à nourrir la croissance de son catalogue de BD, en cohérence avec sa politique éditoriale de « croisement » de la BD avec d’autres domaines culturels et artistiques ;

D’accélérer sa politique de diversification (sur des segments tels que les livres illustrés, les produits dérivés liés aux univers du Groupe, les romans jeunesse ou la littérature) ;

D’envisager des opérations de croissance externe.

Sans rien perdre de son indépendance, le groupe éditorial – près de 100 millions € de chiffre d’affaires – poursuivra donc son développement avec une plus grande marge de manœuvre.



Que ce soit à travers les mangas, BD franco-belge ou comics, mais également dans le secteur de la diffusion, avec la filiale Delsol, le groupe Delcourt est à ce jour le deuxième acteur du paysage français.

Guy Delcourt, fondateur du Groupe Delcourt, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Florac au capital du Groupe. L’ADN familial de Florac se marie parfaitement avec la culture entrepreneuriale de notre entreprise et nous apprécions particulièrement l’approche long-terme de Florac qui, alliée à ses capacités et son expertise financières, nous permettra non seulement d’exécuter nos plans de croissance organique, mais aussi nos projets de diversification et d’acquisitions dans les prochaines années. Nous sommes également sensibles à l’implication de la famille Meyer dans le monde de l’Art. »

Leopold Meyer, Directeur Général de Florac, commente : « Nous sommes ravis de participer à l’écriture avec Guy et ses équipes d’un nouveau tome de l’histoire du Groupe. Nous avons été impressionnés par le parcours et la performance du Groupe depuis sa création et sommes heureux d’aider le Groupe à continuer de tirer profit des opportunités de croissance qui s’offrent à lui, que ce soit au travers de son cœur de cible la BD francophone, le manga ou les comics ou de ses récents projets de diversification dans la littérature. »