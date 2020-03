Le Japon affine ses armes législatives contre le piratage de mangas

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Plus de mesure... et de flou

Cinq années de prison, pour du téléchargement d’œuvres sous droit, l’affaire commence à être sérieuse. On interrogera une fois encore le principe répressif, qui n’a jamais démontré d’efficacité réelle, sauf que le Japon cherche des solutions.Reste qu'en travaillant à une extension du périmètre de la loi sur le droit d’auteur, l’Archipel a peut-être franchi une ligne rouge. En effet, les propositions que contient le projet de loi vont loin : même la copie privée d’images pourrait relever de l’infraction, avec une peine de prison possible.Le gouvernement, alerté de ce risque, a fait machine arrière, et après des mois de discussions, propose une nouvelle approche. Cette dernière répondrait mieux aux préoccupations des ayants droit, établissant un meilleur équilibre avec les droits des usagers.À l’instar de la musique et des films, la législation sanctionnerait le téléchargement de mangas, magazines et publications universitaires, sans licence. Les sanctions s’alignent de leur côté sur le modèle existant : deux ans de prison et une amende de 2 millions ¥ (plus de 16.800 €). De même, des sanctions plus lourdes s’appliqueront en cas de récidive.En revanche, le téléchargement à des fins personnelles resterait exclu du champ d’application — à la condition sine qua non que l’activité n’ait pas d’incidences sur les titulaires de droits. Or, la limite entre les deux n’a rien de simple à déterminer, et les exemples donnés par le gouvernement n’aident pas vraiment.Pour exemple, une image sous droit téléchargée depuis un réseau social, quand bien même elle aurait été partagée illégalement, serait exempte de sanctions. Mais à partir de combien d’images, permettant de réunir l’intégralité d’un manga, basculera-t-on dans l’infraction ?Un effort de communication auprès du public permettrait de pallier ces incertitudes, garantissent les autorités. Et le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, Koichi Hagiuda, assurait à l’occasion d’une conférence de presse que le texte garantissait désormais un bon équilibre.En revanche, l’un des points établis reste la criminalisation des sites référençant des liens qui pointent vers des œuvres sous droit. Une telle plateforme ferait courir à ses créateurs le risque de cinq années de prison et/ou 5 millions de yens d'amende (42.000 €).Selon les estimations officielles, on dénombrerait près de 200 sites agissant sur ce modèle. Selon les organisateurs du réseau pirate, ils seraient légèrement plus nombreux…via Torrent Freak