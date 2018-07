Le jeu vidéo Call of Duty Zombies aura son préquel chez Dark Horse

Call of Duty, jeu vidéo de tir à la première personne, se vend par palettes entières depuis des années : le mode « Zombies », apparu il y a quelques mois, propose, on s'en doute, de dézinguer des hordes de créatures dans un univers plus fantastique que celui du jeu d'origine. L'éditeur Dark Horse a annoncé un préquel à ce mode de jeu, signé par Justin Jordan, Andres Ponce et Mauro Vargas.

C'est à l'occasion de la sortie d'un nouveau jeu, Call of Duty Black Ops 4, attendu pour le 12 octobre 2018, que l'éditeur de jeux Activision et Dark Horse se sont entendus pour une nouvelle série autour de la licence. En effet, Call of Duty : Zombies a déjà fait l'objet d'une adaptation en comics.

Il faut dire que ce mode de jeu s'y prête bien, avec son histoire de science-fiction qui fleure bon les pulps et les films fantastiques classés série Z. La première série Call of Duty : Zombies était signée par Justin Jordan, avec Jonathan Wayshak aux dessins.

Pour cette nouvelle série, le retour aux sources s'effectuera avec Justin Jordan (The Strange Talent of Luther Strode, Green Lantern: New Guardians), de nouveau, et les dessinateurs Andres Ponce (War Goddess, Tales of TMNT) et Mauro Vargas (Ash vs. The Army of Darkness, Star Wars: Darth Maul – Son of Dathomir)



L'action se déroulera en 1910, au Maroc, et le lecteur suivra la mission un peu spéciale confiée à un officier français de la Légion étrangère...