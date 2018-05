Le jeu vidéo Life is Strange se poursuit en bande dessinée

Le jeu vidéo feuilletonnesque Life is Strange, développé par le studio français Dontnod Entertainment et édité par Square Enix, fut l'un des succès surprises de 2015. Il proposait aux joueurs d'incarner Maxine, une adolescente capable de remonter brièvement dans le temps, et a séduit par son univers réaliste et ses personnages fouillés et attachants. Life is Strange, outre sa suite vidéoludique, se continuera bientôt en bande dessinée.

La maison d'édition Titan Comics, spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo en bandes dessinées, se chargera de l'adaptation de l'univers de Life is Strange. Ce dernier se prête bien à la BD, puisqu'il était présenté aux joueurs sous forme d'épisodes, 5 en tout pour le premier jeu, sortis les uns à la suite des autres. L'autre concept central du jeu, outre le voyage dans le temps, consistait à laisser les joueurs réaliser un grand nombre de choix, dont certains décisifs pour l'histoire.

Les équipes de Titan Comics ont aussi dû choisir, en privilégiant l'une des fins du jeu comme point de départ de la bande dessinée. Pour le reste, personnages et cadre seront conservés : « Avec cette mini-série de quatre épisodes publiée en 2018, Life is Strange, chez Titan Comics, propose aux joueurs de retrouver Arcadia Bay, son histoire et ses personnages bien-aimés. »

La série sera signée par Emma Vieceli (Manga Shakespeare, Retour vers le futur, Doctor Who), et une édition reliée des épisodes, qui seront publiés au cours de l'année, sera disponible fin 2018. Aucune autre précision n'a été fournie par Titan Comics.

L'éditeur a déjà publié nombre de licences du jeu vidéo en bandes dessinées, dont Assassin's Creed Origins, Wolfenstein II ou encore Bloodborne.