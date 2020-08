Le jeu vidéo Scott Pilgrim sera-t-il sauvé de l'oubli ?

Scott Pilgrim vs. the World, sorti dans la même période que le film d'Edgar Wright adapté des livres de Bryan Lee O'Malley, reçut un bon accueil critique. Side-scroller [le joueur doit aller de la gauche vers la droite pour progresser dans un environnement en 2D, NdR] avec des graphismes à l'ancienne, le jeu avait été plutôt bien reçu par la critique et le public.



Mais, en 2014, sans vraiment l'expliquer, Ubisoft avait retiré le jeu de la vente, quatre ans après sa sortie. Le 14 août, alors que le 10e anniversaire du film et du jeu vidéo approche, Bryan Lee O'Malley a indiqué sur Twitter avoir été contacté par Ubisoft.

