Le jeu vidéo Tom Clancy's The Division devient une série de comics

Comptera-t-on bientôt un jeu vidéo sans sa propre bande dessinée ? Ce phénomène de déclinaison d'une licence vidéoludique en comics a toujours existé, mais cette année est particulièrement riche en sorties. Ubisoft a ainsi annoncé, à l'occasion de la San Diego Comic Con, la parution en 2019 d'une série de comics tirée de la licence de jeux vidéo Tom Clancy's The Division.

Inspirés des livres de l'écrivain américain Tom Clancy, les jeux The Division — un deuxième est prévu pour le 15 mars 2019 — proposent un croisement entre un jeu de tir, de stratégie et un RPG où le joueur peut personnaliser son personnage.

Le groupe d'édition Dark Horse et l'éditeur de jeux Ubisoft ont annoncé une déclinaison de l'univers du jeu au format comics, avec une parution prévue en 2019. The Division évoque la survie dans une ville de Washington D.C. dévastée après une attaque biologique, tandis qu'un groupe d'agents spéciaux appelé The Division est appelé pour tenter de rétablir l'ordre dans des rues, face à différentes factions.



Aucune information n'a été fournie sur les auteurs de cette bande dessinée The Division.







Un habituel artbook, qui montre le développement du jeu et des dessins préparatoires, sera publié le 19 mars 2019, quelques jours après la sortie du second jeu, donc.



Récemment, les jeux Call of Duty et Life is Strange se sont aussi vu déclinés en comics.

via Bleeding Cool