Le Long Halloween de Batman, bientôt un film d'animation ?

La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...

Après The Killing Joke, Warner Bros Animation prendra donc le risque de toucher à un autre favori des fans : Un Long Halloween serait en effet sur la liste des prochaines adaptations animées du studio. Le long-métrage serait réalisé en deux parties, ce qui ne sera pas de trop pour raconter l'histoire qui s'étendait à l'origine sur 13 épisodes, au format bande dessinée.La série signée par Jeph Loeb et Tim Sale suivait alors le récit entamé par Batman : Année Un de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation en film animé en 2011. Comme le rappelle le site Revenge of the Fans , qui révèle l'information, Un Long Halloween a par ailleurs servi d'inspiration principale pour la trilogie The Dark Knight de Nolan...Le résumé de l'éditeur pour Un Long Halloween :Jeph Loeb, Tim Sale - Un Long Halloween - Urban Comics - 9782365771788 - 35 €