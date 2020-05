Le magazine SF culte Métal Hurlant fait son retour en 2021

« Le futur, c'est déjà demain », promettent les éditions Les Humanoïdes associés sur leur page Facebook, pour annoncer le retour du magazine Métal hurlant en 2021. Il ne s'agit pas de la première renaissance du titre, qui s'était déjà offert une seconde jeunesse entre juillet 2002 et octobre 2004, sous la forme d'un bimestriel dirigé par Fabrice Giger, PDG et éditeur des Humanoïdes associés. Un ultime numéro, paru en 2006, avait confirmé la mort du magazine.Les amateurs de science-fiction et d'anticipation seront donc ravis de retrouver ce monument du patrimoine français de la bande dessinée, dont les conditions de publication et de diffusion n'ont pas encore été dévoilées.« Le premier numéro de cette nouvelle série, à paraître au premier semestre 2021, sera un hors série dédié à l’un des genres proéminents de la science-fiction moderne : le near near future ou anticipation proche », indique le communiqué de presse. Attention donc : « Pas de vaisseaux interstellaires, de guerre des étoiles, de fantasy musclée ni de space opera. L’anticipation proche, c’est l’ultime réalité, l’accélération immédiate, la seconde suivante, le non-duel », prévient encore l'équipe derrière la renaissance du magazine.Le directeur de la rédaction de ce nouveau Métal hurlant n'est autre que le journaliste, auteur et éditeur Vincent Bernière, notamment à l'origine d'une autre renaissance, celle du magazine Les Cahiers de la BD, en 2017. Nicolas Tellop occupe le poste de rédacteur en chef, entouré par un comité de rédaction qui réunit Ugo Bienvenu, Sabrina Calvo, Cécile Chabraud et Jerry Frisen. La direction artistique, elle, est assurée par l'Atelier Marge Design.Il faudra se hisser à la hauteur du mensuel originel, paru entre 1975 et 1987 et principalement dirigé par Jean-Pierre Dionnet, qui a accueilli les grands noms de la bande dessinée francophone et internationale. Son influence a été considérable, aussi bien pour de nombreux réalisateurs et scénaristes que pour des mangakas, dans la création de leurs univers.